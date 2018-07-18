Тендер на ремонт Шулявського мосту: прокуратура відкрила справу через підроблені документи

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через підроблені документи фірми-учасниці тендеру на реконструкцію Шулявської розв’язки у Києві. Про це йдеться у відповіді прокуратури на звернення громадської організації «Центр протидії корупції». Відповідні дані також є у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Справу порушили за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Триває досудове розслідування.

Раніше програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) повідомляла про те, що тендер на ремонт Шулявського мосту провели із порушеннями, під фірму з орбіти народного депутата Максима Микитася, близького до мера Києва Віталія Кличка. Перемогла на конкурсі компанія «Північно-український будівельний альянс». Її офіційний власник – Андрій Якусевич. До публікації розслідування «Схем» він був вказаний на сайті Верховної Ради як помічник депутата Микитася на громадських засадах.

​

Як йдеться у розслідуванні «Навели мости», до фіналу тендеру на 600 мільйонів гривень увійшла компанія із фіктивними документами – «Спецбуд-Плюс». Компанія надала відгук-рекомендацію як підтвердження успішного виконання подібного ремонту – розв’язки поблизу мосту Патона в Києві.

Однак, у документі не вказана дата складання відгуку та стоїть підпис директора, який звільнився ще 4 роки тому. У «шапці» також неправильно написали слово «Україна». Державний будівельний комбінат Верховної Ради офіційно підтвердив «Схемам», що не надавав такого відгуку. А про те, що компанія «Спецбуд-Плюс» виконувала якісь роботи на Набережному шосе на комбінаті відповіли, що вперше чують.

Директор «Спецбуд-Плюс» Олександр Єфімчук не відповів по суті на запитання «Схем» про підроблений документ і досвід у роботі над проектами, аналогічними реконструкції Шулявського мосту.

Також «Схеми» з’яcували, що дві інші компанії, які подавали заявки, – «Альтіс-Спецбуд» та «Мотострой» – не були допущені до аукціону через низку невідповідностей в документах. Водночас, тендерний комітет допустив до фіналу фірму із підробленими документами. Обидві ж фірми, які увійшли до фіналу – «Спецбуд-Плюс» та «Північно-український будівельний альянс», виявились фінансово тісно пов’язаними із забудовником Максимом Микитасем, який знайомий із мером Києва Віталієм Кличком і літав з ним на приватному чартері, йдеться у розслідуванні. Також Кличко раніше публічно виступав на захист скандального будівництва фірми Микитася «Укрбуд» – «Сонячної Рів’єри».



Віталій Кличко у коментарі «Схемам» заперечив зв’язки із Микитасем: «У мене товаришів немає, що стосується роботи київської мерії». На дані про те, що тендер відбувся із порушеннями, міський голова відповів так: «Якщо у вас є така інформація, звертайтеся до правоохоронних органів, це їхнє питання контролювати, щоб ні в якому разі не було корупційної складової. Я не можу слідкувати за кожним тендером, який проходить».

У лютому 2017 року обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі. Як повідомили в «Київавтодорі», причинами обвалу мосту є пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону. Як заявив тоді міський голова, аварійним міст визнаний не був, однак були зафіксовані порушення правил експлуатації.