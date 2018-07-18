Справа про закупівлю дизпалива «Укрзалізницею»: НАБУ повідомило про підозру 5 особам

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що 17-18 липня детективи повідомили посадовцям «Укрзалізницї» та представникам компанії «Вог Аеро Джет» про підозру у зловживанні службовим становищем.

Як йдеться у повідомленні прес-служби бюро, підозрюються колишній керівник філії «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці», його колишній заступник, начальник відділу нафтопродуктів, управління обліку нафтопродуктів та складського господарства цієї філії, куратор компанії-постачальника палива, а також особа, підлегла куратору, відповідальна за пошук та супроводження державних закупівель нафтопродуктів.

За даними слідства, у березні 2016 року компанія «Вог Аеро Джет» виграла тендер та уклала з філією «ЦЗВ» «Укрзалізниці» договір поставки дизпалива за економічно вигідною ціною, яка на той момент була нижчою за ринкову, згодом сторони тричі підписували додаткові угоди до договору поставки – службові особи «Укрзалізниці», користуючись нормою закону про можливість підвищення ціни до 10% у випадку її коливання на ринку, кілька разів додатково збільшували вартість дизпалива для залізниці.

Як стверджують у НАБУ, законних підстав для укладання третьої додаткової угоди не було, оскільки впродовж 25-29 березня 2016 року ринкові ціни на пальне не зростали – таким чином, закупівельна ціна дизпалива не лише втратила свою економічну привабливість, але й перевищила ринковий рівень цін. За даними слідства, у результаті «Укрзалізниця» переплатила постачальнику за дизельне пальне 92 мільйони гривень.

Наразі в «Укрзалізниці» це повідомлення не коментують.

Детективи НАБУ почали це розслідування у вересні 2016 року.

Як повідомляли в НАБУ, Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними 60 угод купівлі-продажу нафтопродуктів на загальну суму 2,94 мільярда гривень.