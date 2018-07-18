Росія не має права вирішувати питання членства Грузії в НАТО – Столтенберґ

Росія не має жодного права ухвалювати рішення від імені своїх сусідніх держав, а долю майбутнього членства Грузії в НАТО вирішуватимуть тільки 29 країн-союзниць та сама Грузія. Так прокоментував генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ заяву російського президента Володимира Путіна, в якій він застерігає, що можливий вступ у НАТО України і Грузії «є прямою загрозою національній безпеці» Росії.

«Росія не має жодного права ухвалювати рішення щодо того, що мають робити її сусіди. Грузія, як суверенна й незалежна країна має право вибору свого власного шляху, включно з тим, до яких безпекових установ вона хоче вступати й підтримувати. Неприйнятно казати сусідам, що їм робити, а що – ні», – заявив Столтенберґ на зустрічі в штаб-квартирі НАТО із новопризначеним прем’єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе.

«Так відновлюється стара уява про сфери інтересів, коли великі держави були здатні вирішувати, що робити, а що ні меншим сусідам. Думка, що те, що хочуть вирішувати грузини демократичним шляхом, може бути загрозою чи провокацією для Росії – цілком помилкова. І тільки 29 країн НАТО і сама Грузія, як країна-кандидат ухвалюють рішення, коли вона приєднається до Альянсу», – сказав генеральний секретар Альянсу.

Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе зі свого боку додав, що набуття членства у НАТО зробить весь регіон безпечнішим.

«Членство в НАТО не націлене проти когось, а служить тому, аби зробити регіон більш сильним, передбачуваним та безпечним», – зазначив Бахтадзе.

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Російський президент Володимир Путін в інтерв’ю американському телеканалу Fox News після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що його держава «вкрай негативно» відреагує на можливе приєднання України та Грузії до НАТО, бо це «є прямою загрозою національній безпеці» Росії.

У відповідь на цей коментар президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі заявив, що Тбілісі не відмовиться від намірів стати членом НАТО.

«Ми, на жаль, вже давно це чуємо, – заявив Маргвелашвілі в Тбілісі. – Для мене це вкрай неприємно, але подібна позиція президента Росії не новина».

При цьому президент Грузії ще раз підкреслив, що країна «не зрадить своєму вибору стати членом НАТО», а також нагадав про «тверду підтримку Грузії з боку альянсу на останньому саміті в Брюсселі». Він наголосив на тому, що «всі 29 держав альянсу озвучили конкретне послання до Росії, закликавши її вивести свої війська з території Грузії».

В оприлюдненій 11 липня підсумковій декларації саміту НАТО, який 11-12 липня проходив у Брюсселі, Північноатлантичний альянс наголосив, що рішення Бухарестського саміту щодо того, що Грузія і Україна стануть членами НАТО, залишаються чинними.