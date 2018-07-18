Голова НСЖУ відреагуваав на інцидент з журналістом у Кривому Розі

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявляє, що відсутність покарань за попередні атаки заохочує «культуру розборок» з журналістами. Так він відреагував на інцидент з журналістом у Кривому Розі.

«На жаль, відсутність належних покарань за попередні атаки заохочують «культуру розборок» з журналістами, які мають сміливість ставити незручні питання», – написав він на свій сторінці в Facebook.

18 липня у Кривому Розі на території комунального підприємства «Швидкісний трамвай» побили журналіста. Постраждалий – фотокореспондент інформаційного порталу «Перший Криворізький» Микола Чирва – наразі проходить обстеження в лікарні, підтвердили Радіо Свобода в редакції видання.

Як розповів Радіо Свобода незалежний журналіст і блогер Кирило Кризаліс, на території КП до журналістів підійшов громадянин, який раніше представився як заступник начальника охорони.

«Він у грубій формі вимагав, щоб ми залишили територію. Ми по черзі вирішили показати свої посвідчення. Спершу показав мій колега Микола Чирва і попросив охоронця показати своє. Риючись у сумці, цей охоронець сказав: «Ти дивись, як ви, хохли, ох…ли». Тоді колега спитав: «А ти росіянин?». На що була відповідь «Так, я росіянин» і удар колезі в обличчя», – розповів журналіст.

Він також оприлюднив відео інциденту і повідомив, що його постраждалий колега написав заяву до поліції.

У Криворізькій поліції Радіо Свобода повідомили, що наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання журналістській діяльності) або статтею 125 (легкі тілесні ушкодження).