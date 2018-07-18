До «кримських санкцій» ЄС приєдналися п’ять країн

Україна, Чорногорія, Албанія, Норвегія і Грузія приєдналися до «кримських санкцій» ЄС. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріки Моґеріні.

«Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, Норвегія, яка є членом європейської економічної зони, а також Україна і Грузія приєдналися до декларації», – зазначається у заяві.

Ці країни гарантують, що їхня національна політика відповідатиме рішенню Ради ЄС щодо санкцій.

Читайте також: ЄС продовжив «кримські санкції», Київ закликає переходити «від невизнання до деокупації»

18 червня Рада ЄС продовжила на рік санкції щодо Росії через незаконну анексію українського Криму та Севастополя. Обмеження стосуються осіб та компаній, що мають свої відділи на території ЄС. Санкції, які продовжили до 23 червня 2019 року, стосуються. Серед іншого, заборони на імпорт до ЄС товарів, вироблених у Криму чи в Севастополі, інвестиції у Криму, експорт певних товарів та технологій для кримських компаній.