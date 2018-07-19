США: Білий дім розглядає пропозиції Путіна, які Держдепартамент вважає «абсурдними»

Білий дім і Державний департамент висловили протилежні думки щодо пропозиції президента Росії Володимира Путіна про обмін можливостями здійснити слідчі дії. Путін пропонує надати американським прокурорам доступ до 12 росіян, яких звинувачують у втручанні у вибори 2016 року, якщо російські прокурори, які переслідують критика Кремля Вільяма Браудера, дозволять допитати кількох американців.

Білий дім увечері 18 липня заявив, що розглядає пропозицію, зроблену Путіним президенту США Дональду Трампу на переговорах у Гельсінкі 16 липня, натомість Державний департамент та ФБР відкидають цей запит Росії.

Речниця Держдепартаменту Гізер Науерт 18 липня заявила з цього приводу: «Заяви з боку російського уряду є абсолютно абсурдними». Науерт зазначила, що американський суд уже відхилив звинувачення Росії проти Браудера, і російська влада знає позицію США з цього питання.

Читайте також: Фінансист Браудер заявляє, що Трамп міг домовитися з Путіним про його переслідування

Росія звинувачує Браудера в ухилянні від сплати податків та шахрайстві, Путін заявив у Гельсінкі, що британський фінансист вивів із Росії 1,5 мільярда доларів без сплати податків.

Вільям Браудер був одним з ініціаторів ухвалення в США «закону Магнітського», названого в пам’ять про померлого в російському СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань з російського бюджету. Документ передбачає візові й економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини.