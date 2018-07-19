Бойовики за добу здійснили 17 обстрілів на Донбасі – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що 18 липня на Донбасі підтримувані Росією бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі тричі – із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед українських військових немає, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» заявили про одне порушення режиму тиші з боку ЗСУ.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в мінометному обстрілі Ясинуватої та Докучаєвська, зведених даних про бойові дії 18 липня в цьому угрупованні не наводять.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.