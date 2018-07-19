ГПУ: мера Сколе затримали на хабарі

На Львівщині на хабарі у майже 69 тисяч гривень правоохоронці затримали мера міста Сколе, заявляє генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Він зазначив, що Володимир Москаль вже засуджений за хабарництво – у березні цього року до 6,5 років позбавлення волі. За словами Луценка, мер подав апеляцію на рішення суду, але її розгляд постійно переноситься.

Увесь цей час Москаль продовжує залишатися на посаді мера, додав генпрокурор.

Нещодавно в ГПУ повідомляли, що спільно з НАБУ завершили розслідування у кримінальному провадженні проти одеського бізнесмена, який, за даними слідства, пропонував надати службовій особі Національного антикорупційного бюро України хабар ну розмірі 800 тисяч доларів США.