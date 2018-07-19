На Олімпіаді в Пекіні комплектів медалей стане на сім більше – МОК

Міжнародний олімпійський комітет включив в програму зимової Олімпіади 2022 року шість нових дисциплін, у яких розіграють сім комплектів нагород, повідомлила організація в мережі Twitter.

Уперше на Олімпіаді розіграють медалі в змаганнях одиночок з бобслею (жінки), в змішаних командних змаганнях зі сноуборд-кросу, в дисципліні біг-ейр у фрістайлі у чоловіків і жінок, в змішаній естафеті в шорт-треку, змішаних змаганнях з фрістайлу у лижній акробатиці, а також змішаному командному турнірі зі стрибків на лижах з трампліна.

Наступні зимові Ігри відбудуться в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.

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Цього року зимова Олімпіада відбувалася в південнокорейському Пхьончхані. Перемогу в загальнокомандному заліку здобула Норвегія. Збірна України, яка насамперед сподівалася на успіхи біатлоністок, задовольнилася в підсумку олімпійським «золотом» Олександра Абраменка у фристайлі.