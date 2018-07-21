Тисячі людей в Казахстані прийшли попрощатися із олімпійським призером Денисом Теном – відео

21 липня в Алмати тисячі людей прийли на церемонію прощання із призером Олімпіади 2014 року в Сочі, неодноразовим призером чемпіонатів світу фігуристом Денисом Теном, вбитим напередодні. За даними поліції, 25-річний Тен отримав численні удари ножем, коли зіткнувся з двома невідомими чоловіками, які намагалися викрасти дзеркала заднього виду з його автомобіля. Внаслідок поранення були зачеплені важливі артерії, спортсмен помер від втрати крові впродовж двох годин після інциденту.