У Казахстані затриманий підозрюваний у вбивстві призера Олімпіади

У Казахстані був затриманий підозрюваний у вбивстві призера Олімпіади 2014 року в Сочі, неодноразового призера чемпіонатів світу фігуриста Дениса Тена, повідомив 20 липня прокурор міста Алмати Берік Чуїрікатаєв.

За його словами, чоловік 1994 року народження вже визнав свою причетність до вбивства. Алматинська поліція повідомила, що також визначено другого підозрюваного, і правоохоронці визначають місце його перебування.

За даними поліції, 25-річний Тен отримав численні удари ножем, коли зіткнувся з двома невідомими чоловіками, які намагалися викрасти дзеркала заднього виду з його автомобіля. Внаслідок поранення були зачеплені важливі артерії, спортсмен помер від втрати крові впродовж двох годин після інциденту.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) заявив, що «глибоко засмучений» через смерть Дениса Тена. Міністр культури і спорту Казахстану Аристанбек Мухамедіулі назвав цю смерть «страшною і несправедливою».

Тен тренувався в Росії та США. Він виступав ще на зимових Олімпійських іграх у Ванкувері 2010 року, де посів 11-те місце. Через численні травми після зіркового періоду 2013–2015 років у його кар’єрі настав спад, і цього року в південнокорейському Пхьончхані Денис Тен фінішував на Олімпіаді лише 27-м.