Греція: МЗС Росії своїми заявами хоче виправдати незаконні дії

Міністерство закордонних справ Греції називає зневажливими заяви представниці російського МЗС Марії Захарової про видворення Афінами російських дипломатів.

«Заяви представника МЗС Росії є характерним прикладом неповаги до третьої країни і нерозуміння сучасного світу, де держави, незалежно від їхнього розміру, можуть проводити самостійну, багатопланову і демократичну зовнішню політику», – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті грецького відомства.

У МЗС Греції наголошують, що російській владі вчасно повідомили про намір вислати чотирьох громадян Росії і про причини, які за цим стояли.

«Від самого початку Греція намагалася розглядати дії цих осіб окремо від офіційної російської зовнішньої політики. Але в своїй заяві прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії, здається, хоче легітимізувати ці незаконні дії», – йдеться в заяві МЗС Греції від 18 липня.

У відомстві закликали Росію припинити неповагу і втручання у внутрішні справи Греції і відкинули заяви Москви про те, що рішення Афін було ухвалене під тиском третьої сторони.

18 липня Захарова заявила, що висилка російських дипломатів Афінами стала результатом «багатоетапної гри», в яку «втягнули Грецію».

Про висилку з Греції російських дипломатів стало відомо 11 липня. Дипломатів звинуватили в спробі збору інформації, а також підкупу державних чиновників. У Міністерстві закордонних справ Росії тоді повідомили, що дадуть відповідь дзеркально, проте потім відклали ухвалення відповідного рішення.