До України доправили тіло українця, загиблого на турецькому курорті

Вранці 19 липня до запорізького аеропорту рейсовим літаком Анталія-Запоріжжя доправили тіло 57-річного громадянина України Андрія Сови, який помер 14 липня внаслідок травми, отриманої під час конфлікту на курорті Аланія.

Тіло померлого в аеропорту зустрічали його рідні. Від спілкування зі ЗМІ вони відмовилися.

Після проходження митних процедур труну з тілом Андрія Сови передадуть його родині. У митниці обіцяють максимально прискорити процес оформлення всіх необхідних документів.

За даними агенції «Інтерфакс-Україна», 7 липня 2018 року 57-річний житель Запоріжжя зазнав тяжких травм унаслідок того, що на території готелю Ganita holiday village в Аланіїя його побив громадянин Росії. Запоріжець у непритомному стані був госпіталізований до реанімації місцевої лікарні, де перебував у комі.

За наявною інформацією, конфлікт між громадянином України та 30-річним туристом із Росії виник під час перегляду матчу чемпіонату світу з футболу Хорватія – Росія. Наразі турецька сторона веде слідство за даною подією, російського туриста затримали.