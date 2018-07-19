МОН назвало найпопулярніші спеціальності та виші серед вступників

Право, філологія, середня освіта, менеджмент та медицина – нині саме на ці спеціальності вступники подали найбільше заяв, повідомив заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич 19 липня на прес-конференції.

Серед університетів найпопулярнішими у вступників зараз є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, національний університет «Львівська політехніка» та Харківський національний університет імені Василя Каразіна, повідомили в МОН.

«Сьогоднішній день можна вважати «екватором» вступної кампанії – тиждень подачі заяв вже позаду і тиждень ще попереду, їх прийом триватиме до 18-ї години 26 липня. До 18-ї години 25 липня буде відкрита реєстрація електронних кабінетів. А вже 1 серпня відбудеться оприлюднення рейтингового списку вступників», – повідомив Юрій Рашкевич.

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Він наголосив, що база, через яку відбувається реєстрація електронних кабінетів, працює в штатному режимі, жодного критичного збою за цей час в її роботі не було.

У міністерстві навели статистику: загалом на ранок 19 липня вступники подали до вишів майже мільйон заяв на бакалавра, магістра та молодшого спеціаліста, з них понад половина – близько 600 тисяч заяв – подані в електронному вигляді; електронні кабінети зареєстрували вже 151 тисяча вступників – це понад 90% відсотків від очікуваної цього року кількості, з них 130 тисяч вже подали електронні заяви.

У середньому, кожен випускник подав по чотири заяви, зазначив заступник міністра освіти.

«Згідно з умовами прийому, кожен вступник може подати на бюджет до 7 заяв. Тобто скоріше за все більшість вступників чекають останніх днів вступної кампанії, щоб залежно від ситуації, рейтингових списків подати заяви, що залишилися. У підсумку тільки на бакалавра ми очікуємо близько мільйона заяв», – зазначив Юрій Рашкевич.

Раніше Міносвіти назвало «топ-10» спеціальностей, на які виділено найбільше «бюджетних» місць.