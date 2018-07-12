Міносвіти назвало «топ-10» спеціальностей, на які виділено найбільше «бюджетних» місць

Керівник директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров назвав 10 спеціальностей, на які цього року виділили найбільше місць держзамовлення.

Відповідно до даних, оприлюднених на сайті Міносвіти, йдеться про такі напрямки підготовки:

Середня освіта (за усіма предметними спеціальностями) – 7 475 місць;

Медицина – 4 507;

Комп’ютерні науки – 3 216;

Правознавство – 3 090;

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 2 736;

Будівництво та цивільна інженерія – 2 650;

Філологія (усі мовні напрями) – 2 210;

Галузеве машинобудування – 2 025;

Комп’ютерна інженерія – 1 951;

Правоохоронна діяльність – 1 910.

Водночас Олег Шаров нагадав, що можливість навчатися на бюджеті не обмежується місцями державного замовлення, адже частина бюджетних місць надається як регіональне замовлення. За його словами, такі місця розподіляються в усі комунальні заклади вищої освіти, які готують фахівців різних рівнів – від молодшого спеціаліста до магістра і аспірантури. Також регіональне замовлення надається в державних коледжах та технікумах, які не входять до складу вишів та фінансуються з місцевих бюджетів з 1 січня 2018 року.

12 липня в Україні стартувало подання електронних заяв на вступ до вишів, повідомляє Міністерство освіти.

Читайте також: МОН опублікувало покрокові інструкції для абітурієнтів з Криму і Донбасу

У МОН просять абітурієнтів, які вже зареєстрували електронні кабінети й завантажили в них документи, перед поданням заяв перевірити правильність внесеної інформації, бо після подання першої заяви виправити її самостійно можливості не буде.

У Кабінеті міністрів заявили 11 липня про затвердження держзамовлення на підготовку фахівців у кількості 191 100 осіб, у тому числі за денною формою навчання – 171 355 осіб, що менше від затверджених у 2017 році показників на 9,6% та 9,5% відповідно.