Сьогодні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників 

2 липня почалася реєстрація електронних кабінетів вступників, вона буде відкрита до 18:00 25 липня, повідомили Радіо Свобода в Міністерстві освіти і науки України.

Уже з 12 липня через кабінети абітурієнти зможуть подати заяви на вступ до університетів. Прийом заяв буде відкритий до 18:00 26 липня.

Як уточнюють в Міносвіти, цього року заяви в електронній формі подають вступники на бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування, молодшого спеціаліста на базі 11 класів.

Для реєстрації вступнику потрібно зайти на цю сторінку, вказавши наступну інформацію:

Адреса електронної пошти

Пароль та підтвердження паролю

Дані сертифікату ЗНО

Дані атестата про повну загальну середню освіту

Всі електронні кабінети, створені в 2016-2017 роках, видалені. Якщо вступник раніше вже реєстрував кабінет, але цього року планує вступати знову, то йому потрібно заново пройти процедуру реєстрації. Також з системи видалені всі тестові кабінети, які були створені 25 і 26 червня.

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