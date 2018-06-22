Основна сесія ЗНО-2018: остаточні результати

Напередодні Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що результати зовнішнього незалежного оцінювання вже розміщені на персональних сторінках учасників. Найуспішніше із тестами впорались ті, хто складав українську мову та літературу, тоді як відмінників більше серед учасників ЗНО з англійської – попри скарги на неякісне аудіювання.

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив підсумки успішності абітурієнтів, які складали ЗНО цього року.

Згідно з його статистикою, пороговий бал «склав/не склав» цього року подолали:

Українська мова – 276 466 учасників

Англійська мова – 73 325

Історія України – 136 822

Математика – 86 710

Відсоток учасників, хто подолав пороговий бал, від загальної кількості зареєстрованих, %. Джерело: УЦОЯО

Цього року до складу тестів з англійської мови вперше входив блок аудіювання, який абітурієнти та їхні батьки розкритикували за низьку якість проведення.

Раніше УЦОЯО оприлюднив попередній аналіз результатів ЗНО з англійскої, у висновках якого стверджує, що підстав вважати аудіювання неякісним немає.

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За словами представників центру, у пунктах проведення ЗНО з англійської учасники подали 65 апеляційних заяв. Автори чотирьох із них отримали право пройти тестування ще раз протягом додаткової сесії.

При цьому, судячи з результатів основної сесії, частка тих, хто склав англійську на максимальні бали (195-200), від загальної кількості навіть більша, ніж відмінників з української мови та математики.

​Відсоток учасників, які отримали 195-200 балів з основних предметів, %. Джерело: УЦОЯО

Додаткова сесія для абітурієнтів, які з тих чи інших обставин не змогли бути присутнім на тестуванні, пройде з 2 по 11 липня. Під час неї скласти іспити можуть і ті, кому таке право надали за результатами розгляду апеляції, а також учасники бойових дій на сході та жителі тимчасово окупованих територій.