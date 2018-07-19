Радіо Свобода відкриє служби у Болгарії і Румунії

Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа планує знову відкрити редакції у Болгарії і Румунії для протидії фейкам і зміцнення позицій вільних ЗМІ в цих країнах.

«Ми сподіваємось, зокрема, що наше мовлення, яке здійснюватимуть місцеві журналісти, допоможе забезпечити зростання вільної преси, сприяти демократичним цінностям й інституціям та обговорювати місце обох країн у НАТО, ЄС та інших західних організаціях. Ми сподіваємось на співпрацю з місцевими незалежними ЗМІ і громадянським суспільством», – сказав президент Радіо Свобода Томас Кент.

Нові редакції діятимуть, починаючи з грудня цього року.

Корпорація вже мала служби у цих країнах, до їхнього вступу до Європейського союзу і НАТО. Редакція в Болгарії перестала працювати в 2004 році, а в Румунії – у 2008 році.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС) є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США через гранти, які надає через Раду директорів BBG (Broadcasting Board of Governors). РВЄ/РС керується законодавством США для надання точного, об’єктивного та професійного журналістського продукту для своєї аудиторії. Американським урядовцям, включно з керівником Ради директорів BBG, заборонено втручатися в журналістську подачу інформації РВЄ/РС.

РВЄ/РС поширює інформацію на різних платформах (інтернет, радіо, телебачення, відео) для аудиторії в 23 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії та Близького Сходу на 25 мовах.