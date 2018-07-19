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19 Липень 2018, Київ 15:45
Новини | Події

Суд відмовився перекладати борги «Київенерго» Ахметова на нове комунальне підприємство

Господарський суд Києва ухвалив рішення не перекладати борги компанії Ріната Ахметова «Київенерго» за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз України» на новостворене комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Ця ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати складання повного тексту, повідомляється на сайті суду.

«Ні «Київтеплоенерго», ні територіальна громада Києва не повинні відповідати за борги «Київенерго» перед «Нафтогазом», – оголосив рішення суддя Роман Бойко 19 липня.

Під час судового засідання юристи «Нафтогазу» і «Київенерго», посилаючись на статтю 22 закону «Про теплопостачання», стверджували, що комунальна компанія «Київтеплоенерго», до якої перейшли теплові активи столиці від «Київенерго», є і правонаступником боргів енергокомпанії.

На думку суду, положення статті 22 закону «Про теплопостачання» суперечать статтям Конституції України.

Паралельно в Господарському суді Києва розглядається позов КМДА до «Нафтогазу», в якому місто просить суд зобов’язати компанію укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго».

Засідання суду відбудеться 24 липня.

З 1 травня 2018 року теплові мережі та котельні Києва перейшли від компанії «Київенерго» мільярдера Ріната Ахметова в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Наприкінці травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 мільярдів гривень). У відповідь на це Київрада ухвалила рішення, згідно з яким боргові зобов’язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

«Нафтогаз» у свою чергу заявив, що готовий укласти договір на поставку газу одразу після вирішення питання правонаступництва заборгованості.

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