Апеляційний суд залишив незмінним вирок «кримському дезертиру» Баранову – ГПУ

Апеляційний суд Києва залишив незмінним вирок – 13 років ув’язнення – колишньому українському військовослужбовцю Олександру Баранову, звинуваченому у держзраді і дезертирстві, повідомляє Генеральна прокуратура України.

В повідомленні прокуратури прізвище засудженого не зазначене, проте всі дані вказують на те, що йдеться про Баранова.

У ГПУ нагадують, що вироком Подільського райсуду Києва колишнього військовослужбовця Збройних сил України за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 111, частиною 1 статті 408 Кримінального кодексу України, засуджено до реального позбавлення волі строком на 13 років з позбавленням військового звання «молодший сержант».

«Доведено, що військовослужбовець, проходячи службу в одній з військових частин, дислокованих на території Автономної Республіки Крим, під час окупації півострова не виконав наказ про прибуття до нового місця служби і залишився на окупованій території, тим самим вчинивши дезертирство, у зв’язку з чим був оголошений у розшук. У подальшому засуджений проходив військову службу в Збройних силах Російської Федерації, а у листопаді 2016 року був затриманий на території України правоохоронними органами», – зазначили у Генпрокуратурі.

Олександра Баранова і його товариша по службі Максима Одинцова затримали 20 листопада 2016 року на адміністративному кордоні з Кримом у «буферній зоні» поруч із пропускним пунктом «Чонгар».

Російська влада розцінює затримання Баранова й Одинцова як «викрадення» своїх військовослужбовців. Слідчий комітет Росії відкрив у зв’язку з цим кримінальну справу.

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8 лютого 2018 р. Подільський райсуд Києва засудив Баранова до 13 років позбавлення волі. 6 лютого 2018 року до 14 років позбавлення волі було засуджено також Одинцова. Обидва свою провину не визнали.

Прізвища Баранова та Одинцова фігурують у списку 23 росіян, яких українська влада готова обміняти на українських громадян, засуджених у Росії. Цей список на початку липня озвучила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.