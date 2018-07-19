Суд ООН нагадав Росії про обов’язок скасувати заборону діяльності Меджлісу – МЗС

Міжнародний Суд ООН нагадав Росії про зобов’язання скасувати заборону діяльності Меджлісу кримських татар, повідомляє Міністерство закордонних справ.

За повідомленням, сьогодні Міжнародний Суд ООН поінформував українську сторону про свою позицію щодо виконання Росією наказу суду від 19 квітня 2017 року, яким Москву зобов’язав «утримуватися від обмежень на права кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс».

«Російська Федерація порушила цей дуже чіткий наказ і так і не зняла свою заборону діяльності Меджлісу, яку вперше було введено в квітні 2016 року. В своїх листах до сторін Суд підтвердив обов’язковість виконання цього наказу та зобов’язав Росію до 18 січня 2019 року поінформувати щодо конкретно вжитих кроків, спрямованих на виконання цього Наказу», – йдеться у повідомленні.

Україна закликає Росію виконати свої міжнародні зобов’язання шляхом скасування заборони діяльності Меджлісу, наголошують у МЗС.

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Меджліс кримськотатарського народу був заборонений на території Росії й анексованого Криму 26 квітня 2016 року рішенням підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму. Захист Меджлісу направив апеляцію до Верховного суду Росії, проте 29 вересня 2016 року її відхилили.

19 квітня 2017 року Міжнародний суд виніс проміжну ухвалу за позовом України проти Росії. Суд у Гаазі не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції стосовно заборони фінансування тероризму. Проте Москву зобов’язали припинити обмеження прав кримських татар і етнічних українців, відновити Меджліс та навчання українською мовою в анексованому Криму.