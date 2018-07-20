10 людей загинули, ще 10 травмовані в ДТП на Житомирщині – поліція

10 людей загинули, ще 10 травмовані в дорожньо-транспортній пригоді за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки на Житомирщині, повідомила поліція регіону.

За даними правоохоронців, 10 постраждалих із травмами різного ступеню тяжкості доставили до медичних установ.

Поліція інформує, що ДТП трапилася близько 10:40 на 127 кілометрі траси Київ – Чоп поблизу села Глибочиці Житомирського району.

За попередніми даними, водій маршрутного автобусу (ймовірно, сполученням Київ – Рівне), рухаючись у напрямку Житомира, зіштовхнувся з вантажівкою DAF з напівпричепом.

Зранку на Миколаївщині сталася інша смертельна ДТП – поліція повідомляла, що мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою, унаслідок чого загинули п’ятеро людей, ще 12 отримали травми.