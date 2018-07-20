На борг російського «Газпрому» нараховано 75 мільйонів доларів відсотків – «Нафтогаз»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вказує російському «Газпрому», що мирова угода щодо вже ухвалених рішень арбітражу неможлива, а на неоплачений борг нараховано вже 75 мільйонів доларів відсотків.

«Як ми сказали «Газпрому» на тристоронній зустрічі (у Берліні 17 липня – ред.), мирова угода щодо вже прийнятих рішень арбітражем рішень не є можливою. А зараз вже пізно просити «мирову угоду» за цими спорами. «Газпром» має сплатити нам за рішеннями арбітражу 2,56 мільярда доларів. Плюс вже 75 мільйонів доларів відсотків. І поки не отримаємо ці кошти, ми будемо продовжувати примусове стягнення, арештовуючи активи «Газпрому» по всьому світу. Ніхто рішення арбітражу не відміняв і не зупиняв», – вказує «Нафтогаз» у мережі Twitter із посиланням на комерційного директора компанії Юрія Вітренка.

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30 травня «Нафтогаз» повідомив, що почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в близько 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу в справах щодо постачання і транзиту газу.

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Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.