LIVE | Російський газ: чи піде Україна на мирову

Питання транзиту російського газу через територію України після 2019 року залишається відкритим щонайменше до осені. Про це стало відомо після тристоронньої зустрічі представників України, Росії та Євросоюзу в Берліні. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив. «Прогрес є і для нас, і для європейської сторони. домовилися з Європейською комісією, що ми працюємо за спеціальною дорожньою картою. Але з російської сторони такої згоди немає. Те, що вони кажуть, спрямоване не на прогрес, а на те, щоб тягнути час […], на те, щоб не заплатити нам гроші». А міністр енергетики РФ Олександр Новак повідомив журналістам, як один із варіантів обговорювалася мирова угода «Газпрому» з «Нафтогазом». Учасники програми «Ваш Свобода»: Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»; Олена Павленко, експерт з енергетики, президентом DiXi Grouр.