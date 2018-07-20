У поліції розповіли, як працюватимуть під час Суперкубку з футболу в Одесі

Понад тисячу правоохоронців працюватимуть під час Суперкубку України з футболу в Одесі, повідомила поліція.

«Завтра в Одесі будуть працювати всі служби поліції: це і превентивний блок, і, звичайно ж, кримінальна поліція та вибухотехніки. Також будуть задіяні підрозділи Нацгвардії та додаткові сили з інших регіонів. Правоохоронці не тільки охоронятимуть публічний порядок під час матчу, а й працюватимуть на виявлення вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки», – сказав перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

21 липня на стадіоні «Чорноморець» в Одесі відбудеться матч Суперкубку України з футболу між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо».