Біля Маріуполя бойовики обстріляли прикордонників протитанковою ракетою – штаб

Підтримувані Росією бойовики атакували протитанковою керованою ракетою прикордонний наряд поблизу Маріуполя, повідомляє у Facebook штаб Операції об’єднаних сил. Прикордонники і їхня техніка пошкоджень не зазнали, зазначають у штабі.

«Сьогодні, 20 липня, від одного з прикордонних нарядів зі складу Об’єднаних сил, що здійснює прикриття відділу прикордонної служби «Сартана», надійшло повідомлення про вибух поблизу них протитанкової керованої ракети, яка була випущена з боку тимчасово окупованої території України. Особовий склад і техніка прикордонного наряду пошкоджень не зазнали», – наголосили у штабі ООС.

Також у штабі нагадали, що бойовики часто вдаються до таких провокацій, спрямованих не лише на військовослужбовців Об’єднаних сил, а й на мирних жителів Донбасу. Наприклад, у травні бойовики двома протитанковими керованими ракетами обстріляли КПВВ «Гнутове» під час його роботи, коли мирне населення здійснювало оформлення документів для перетину лінії розмежування.

За повідомленням штабу Операції об’єднаних сил, з початку доби бойовики щонайменше двічі відкривали вогонь по українських позиціях біля Широкина та Водяного. Один український військовослужбовець отримав поранення.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.