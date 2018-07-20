Геращенко: разом з Денісовою подали запит у Кабмін щодо соцдопомоги родинам політв’язнів

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко та Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова подали до Кабінету міністрів запит щодо виділення соціальної допомоги родинам українських політв’язнів, написала Геращенко у Facebook.

Віце-спікер зазначила, що гроші на допомогу закладені Верховною радою.

«Список політв’язнів є в заяві ВР, гроші закладені в бюджет, я з колегами зареєструвала кілька законодавчих ініціатив, як врегулювати це питання соцдопомоги на законодавчому рівні. Але в нас з омбудсменом є питання – чому уряд не може прийняти постанову і вирішити проблему за 7 місяців, чому їм не болить? Спрямували спільний запит і пропозицію на уряд і сподіваємося на вирішення цього питання», – написала Геращенко.

Віце-спікер уточнила, що в бюджеті на 2018 рік виділені кошти на адвокатську допомогу тим, кого утримують в окупованому Криму та на підтримку їхніх родин.

Напередодні омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що з родинами українців, ув’язнених у Росії з політичних мотивів, зустрінуться представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Загалом, за даними правозахисників, у Росії й анексованому нею Криму утримують близько 70 українських політв’язнів. Частина з них оголосили голодування на знак протесту.

Зокрема, ув’язнений у Росії на 20 років український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом з 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Крім Сенцова, голодування на знак протесту проти переслідування оголосили ув'язнений в анексованому Росією Криму Володимир Балух, член Кримської контактної групи з прав людини з Ялти Емір-Усеїн Куку, засуджений у Росії українець Станіслав Клих, журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін, утримуваний у полоні бойовиків у Донецьку.