Президент звільнив голову Перечинської РДА, підозрюваного у смертельній ДТП

Президент України Петро Порошенко звільнив голову Перечинської райдержадміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра, підозрюваного у вчиненні смертельного ДТП, відповідне розпорядження розміщене на сайті президента.

«Звільнити Олефіра Віктора Івановича з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою», – йдеться в розпорядженні.

16 липня Ужгородський міськрайонний суд обрав Віктору Олефіру запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Як повідомляли правоохоронці, 13 липня у Перечині чиновник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом позашляховика, вчинив ДПТ, унаслідок якого загинули дві жінки. Одна – в реанімації, інша померла через два дні від отриманих травм у лікарні.

На судовому засіданні підозрюваний визнав свою вину і попросив пробачення у родичів загиблих.

14 липня прокурор Закарпатської області оголосив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) голові Перечинської РДА.

Того ж дня Віктор Олефір написав заяву на звільнення з посади.