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20 Липень 2018, Київ 20:08
Новини | Події

МЗС: українців немає серед постраждалих через напад у Німеччині

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що українців немає серед постраждалих унаслідок нападу на пасажирів автобуса в Німеччині.

«Напад на пасажирів автобуса поблизу м.Любек, ФРН: консул повідомляє, що серед постраждалих громадян України немає», – написав начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич у twitter.

За даними ЗМІ, у Німеччині у місті Любек невідомий у рейсовому автобусі вихопив ніж і почав наносити удари пасажирам, в результаті інциденту поранені 14 людей.

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