На Донбасі вдень бойовики стріляли 8 разів, втрат серед українських бійців немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 20 липня вдень, від 7-ї ранку до 18-ї години, підтримувані Росією бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. Втрат серед українських військових немає, зазначають у штабі.

Повідомляється, що бойовики відкривали вогонь переважно з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Авдіївка, Павлопіль і Талаківка.

«Противник прицільно обстріляв захисників Павлополя протитанковими керованими ракетами, а у районі Красногорівки працював ворожий снайпер», – зазначили у штабі української воєнної операції.

Раніше у штабі повідомляли, що на початку доби 20 липня один український військовослужбовець отримав поранення.

Також сьогодні в штабі ООС повідомляли про те, що бойовики атакували протитанковою керованою ракетою прикордонний наряд поблизу Маріуполя, прикордонники і їхня техніка пошкоджень не зазнали.

В угрупованні «ДНР» повідомляють про пошкодження міною житлового будинку в селищі Зайцеве на північ від Горлівки, у чому звинувачують українських силовиків. Зведених даних про бойові дії 20 липня там не наводять.

В угрупованні «ЛНР» також не повідомляють про оперативну ситуацію на території, яку вони контролюють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.