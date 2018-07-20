В МЗС відреагували на заяву італійського міністра щодо «законності» анексії Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що тим особам, які виправдовують анексію Криму Російською Федерацією і порушення міжнародного права, спричинене такими діями, доведеться заплатити, про це глава українського МЗС заявив у Twitter.

Так він відповів на слова віце-прем’єр-міністра і міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який в інтерв’ю The Washington Post заявив, що Росія мала право анексувати український Крим, а революцію в Україні назвав «псевдореволюцією».

«Хто виправдовує анексію, хто не вірить, що існує міжнародне право – обов’язково за це заплатить. Так воно завжди було в історії. А щодо Майдану – залиште нам право говорити, що це було і як. Адже це зроблено українцями. І за свободу ми заплатили свою дуже велику ціну», – наголосив Клімкін.

В офіційному коментарі МЗС України засуджує позицію італійського політика як таку, що «не ґрунтується на реальних фактах та суперечить визнаним принципам та нормам міжнародного права».

«Розраховуємо, що уряд Італії вкотре засудить російську агресію проти України, окупацію Криму та Донбасу. Впевнені, що безвідповідальні висловлювання та заяви окремих політиків не спроможні поставити під сумнів тверду позицію міжнародної спільноти щодо підтримки України у відновленні свого суверенітету й територіальної цілісності», – йдеться у заяві МЗС.

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в ефірі «5 каналу» заявила, що МЗС з приводу заяв Маттео Сальвіні викличе посла Італії в Україні Давіде ла Чечіліа.

«Ми реагуємо. У понеділок ми зустрічатимемося з послом італійським», – сказала Зеркаль

При цьому вона зазначила, що посол Італії – «дуже приємна людина» і він «не може відповідати за слова своїх політиків, особливо з огляду на те, що цей політик (М.Сальвіні – ред.) їздив до Криму, щойно повернувся з Москви, де, за наявною у нас інформацією, зустрічався з паном Путіним».

Сальвіні є представником партії «Ліга» (колишня назва «Ліга Півночі»), яку підозрюють у тісних зв’язках з партією Володимира Путіна «Єдина Росія», і зокрема, в отриманні від неї фінансування. Водночас Сальвіні у тому ж інтерв’ю The Washington Post заперечив, що його партія фінансується російськими грішми.

Міжнародна спільнота визнала окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.