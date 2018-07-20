Напад з ножем в Німеччині, поліція не виключає терористичний мотив

На півночі Німеччини чоловік з ножем поранив щонайменше 14 людей під час нападу в автобусі, поліція його заарештувала. Напад стався у місті Любек у район Шлезвіг-Гольштейн.

Двоє поранених перебувають у важкому стані.

Влада не виключає, що мотивом нападу може бути тероризм.

«Правопорушник був затриманий і перебуває під вартою в міліції», – заявила поліція в Twitter.

Місцева газета Luebecker Nachrichten процитувала прес-секретаря прокурора, яка заявила, що «ніщо не виключають, зокрема і тероризм». За даними видання, 30-річний нападник є іранцем, хоча ці дані наразі не підтверджені.

Місто Любек розташоване біля узбережжя Балтики і на північний схід від Гамбурга.