Facebook тимчасово зупинив роботу з аналітичною фірмою, яку пов’язують з Росією

Компанія Facebook заявляє, що тимчасово зупинила роботу з аналітичною фірмою з ймовірними зв’язками з Росією.

Нині досліджується, як фірма збирає та публікує інформацію, отриману від користувачів соціальної мережі.

Facebook 20 липня заявив, що поки що не знайшов доказів того, що компанія Crimson Hexagon, що базується в штаті Массачусетс, отримує неналежним чином інформацію від Facebook або Instagram, триває дослідження.

За даними видання The Wall Street Journal (WSJ), Crimson Hexagon має контракти на аналіз публічних даних Facebook для клієнтів, серед яких є російська некомерційна організація «Фонд розвитку громадянського суспільства», що має зв’язки з Кремлем та декількома урядовими агентствами США.

За інформацією газети, Фонд розвитку громадянського суспільства використовував інформацію Crimson Hexagon для вивчення російської громадської думки про уряд президента Володимира Путіна.

З 2014 року фірма також уклала 22 окремі контракти вартістю понад 800 000 доларів з кількома урядовими установами США.

Crimson Hexagon описує себе як найбільший у світі архів постів з соціальних мереж, з приблизно трильйоном повідомлень від сайтів, зокрема і Twitter.

Кілька інформаційних агентств повідомили, що фірма не відповіла на запит про коментар.

Проте WSJ зазначає, що Кріс Бінгам, головний технолог Crimson Hexagon, заявив раніше цього тижня, що компанія дотримується політики своїх партнерів із соціальних мереж і не «збирає приватні дані від провайдерів соціальних мереж або когось іншого».

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У Великій Британії триває розслідування щодо Cambridge Analytica. Компанію звинувачують у тому, що вона використовувала дані понад 50 мільйонів користувачів Facebook без їхньої згоди для вивчення виборців в інтересах кампанії Дональда Трампа та розсилки для користувачів політичної реклами з метою впливу на їхні передвиборні настрої.

Через звинувачення ціна акцій компанії Facebook 19 березня знизилася на майже 7%, що загалом може дорівнювати 30 мільярдам доларів.