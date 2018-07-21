Грецького посла викликали до МЗС Росії через висилку росіфських дипломатів

Уряд Росії висловив послу Греції в Москві протест після висилки Афінами двох російських дипломатів і відмови прийняти ще двох співробітників зовнішньополітичного відомства. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що викликало посла Андреаса Фріґанаса 20 липня, щоб зперечити «проти продовження антиросійських заяв грецької сторони».

Раніше цього тижня міністерство закордонних справ Греції назвало зневажливими заяви представниці російського МЗС Марії Захарової про видворення Афінами російських дипломатів.

«Заяви представника МЗС Росії є характерним прикладом неповаги до третьої країни і нерозуміння сучасного світу, де держави, незалежно від їхнього розміру, можуть проводити самостійну, багатопланову і демократичну зовнішню політику», – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті грецького відомства.

У МЗС Греції наголошують, що російській владі вчасно повідомили про намір вислати чотирьох громадян Росії і про причини, які за цим стояли.

«Від самого початку Греція намагалася розглядати дії цих осіб окремо від офіційної російської зовнішньої політики. Але в своїй заяві прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії, здається, хоче легітимізувати ці незаконні дії», – йдеться в заяві МЗС Греції від 18 липня.

У відомстві закликали Росію припинити неповагу і втручання у внутрішні справи Греції і відкинули заяви Москви про те, що рішення Афін було ухвалене під тиском третьої сторони.

18 липня Захарова заявила, що висилка російських дипломатів Афінами стала результатом «багатоетапної гри», в яку «втягнули Грецію».

Про висилку з Греції російських дипломатів стало відомо 11 липня. Дипломатів звинуватили в спробі збору інформації, а також підкупу державних чиновників. У Міністерстві закордонних справ Росії тоді повідомили, що дадуть відповідь дзеркально, проте потім відклали ухвалення відповідного рішення.