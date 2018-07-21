Пентагон підтверджує надання Україні військової допомоги на 200 мільйонів доларів 

Міністерство оборони США підтверджує ухвалення рішення про надання Україні 200 мільйонів доларів в межах програми співробітництва у зміцненні безпеки держави, повідомили кореспонденту Радіо Свобода у прес-службі Пентагона.

За даними американського військового відомства, ці кошти мають бути спрямовані «на проведення додаткових тренінгів українських військових, придбання воєнного обладнання та роботу військових радників для посилення оборонних можливостей української армії».

«Таким чином, загальний обсяг американської військової допомоги Україні сягне 1 мільярда доларів, якщо рахувати із 2014 року», – повідомили в Пентагоні.

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Пояснюючи конкретні цілі, на які можуть бути витрачені ці гроші, у міноборони США розповіли, що це будуть закупівлі додаткового обладнання як для тренувальних програм для українських військових (які США та країни-партнери здійснюють вже зараз), так і для оперативних потреб українського війська: зокрема, систем безпечного зв’язку, мобільних військових засобів, приладів нічного бачення, медичних засобів та обладнання. Гроші також спрямують на підвищення ефективності системи командування та управління українською армією.

У Пентагоні поки не готові назвати конкретні терміни надання цієї військової допомоги та пояснили, що часові рамки кожного з проектів будуть визначені протягом найближчого часу у координації із українським міністерством оборони.