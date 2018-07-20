CША вирішили виділити Україні 200 мільйонів доларів на безпеку і оборону – посольство

Посольство України заявляє, що Сполучені Штати вирішили виділити Києву 200 мільйонів доларів на посилення безпеки і оборони у 2018 бюджетному році.

«Ці кошти будуть спрямовані на надання нашій державі військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення та підготовку Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

У посольстві вважають, що це рішення є «свідченням незмінності позиції США щодо підтримки України у її протидії російській агресії та визнанням того, що Київ продовжує послідовний рух шляхом реформ сектору безпеки і оборони».

За даними українських дипломатів, у Міністерстві оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання військової техніки і надання послуг для оборонного сектору України у 2018 році.

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Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

210 джавелінів для України: один на три російські танки на Донбасі

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.