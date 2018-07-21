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21 Липень 2018, Київ 11:21
Новини | Міжнародні

Двоє російських поліцейських убиті в Дагестані

Поліцейський автомобіль у Дагестані

У регіоні Дагестан на російському Кавказі ввечері 20 липня під час обстрілу невідомими машини поліції загинули двоє поліцейських, один був поранений, підтвердили в МВС республіки.

Напад стався в Кизилюртівському районі на федеральній автотрасі «Кавказ». Нападники, які стріляли з автомобіля, втекли.

Російські агентства з посиланням на джерела стверджують, що нападники належать до так званої хасав’юртівського угруповання, яке раніше в цьому році влаштувало вибух на могилі богослова Саїда Афанді Чіркейського.

У соціальних мережах з’явилися повідомлення, що відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава». У повідомленні від імені угруповання йдеться, що вбиті троє поліцейських.

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