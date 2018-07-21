Екс-посадовець, причетний до нападу на журналіста, перебуватиме під домашнім арештом – суд

У Кривому Розі суд обрав запобіжний захід екс-посадовцю комунального підприємства «Швидкісний трамвай» Юрію Островському, причетному до нападу на журналіста. Відповідне рішення ухвалив Саксаганський районний суд Кривого Рогу.

За рішенням суду, обраний запобіжний захід – нічний домашній арешт строком на два місяці.

У коментарі Радіо Свобода раніше Юрій Островський підтвердив, що після інциденту звільнився з роботи за власним бажанням, хоча провини своєї не визнає: він стверджує, що свідомо спровокував конфлікт, аби не пропустити «невідомих осіб на територію стратегічно важливого об’єкту».

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18 липня в Кривому Розі на території комунального підприємства «Швидкісний трамвай» стався напад на фотокореспондента інформаційного порталу «Перший Криворізький» Миколу Чирву, коли той намагався зібрати інформацію про жорстоке поводження з безпритульними собаками на території КП. За попередніми даними, нападником був працівник підприємства, який представився як заступник начальника охорони. За даними очевидців, він припустився грубого висловлювання, вживши слово «хохли», і вдарив журналіста в обличчя.

Поліція спершу відкрила кримінальне провадження за статтею «легкі тілесні ушкодження», а потім перекваліфікувала його на «погрози журналісту».

Редакція інформаційного порталу «Перший Криворізький» заявила, що розцінює інцидент «як перешкоджання журналістській діяльності», а також звернулась до СБУ, зазначивши, що «у словах і діях нападника вбачається елемент розпалювання національної ворожнечі (стаття 161 Кримінального кодексу України)».