У Кривому Розі з вигуками «хохли» посадовець напав на журналіста

Дніпро – Інцидент із нападом на журналіста Миколу Чирву, який стався на території комунального підприємства у Кривому Розі, набув розголосу. Посадовець, який вдарив медійника і припустився образливих висловлювань на адресу українців, вживши слово «хохли», вже звільнений із посади. Поліція відкрила кримінальне провадження. Але редакція видання, де працює потерпілий журналіст, очікує на реакцію і від СБУ, адже цей випадок розглядають як «елемент розпалювання національної ворожнечі». Між тим екс-посадовець, причетний до інциденту, своєї провини не визнає і каже, що свідомо спровокував конфлікт, аби «перешкодити невідомим йому особам потрапити на територію стратегічно важливого об’єкту».

Конфліктна ситуація на території КП «Швидкісний трамвай» виникла, коли журналісти кількох місцевих ЗМІ приїхали на підприємство, щоб перевірити інформацію зоозахисників. Ті повідомили, що на підприємстві хтось отруїв 11 приблудних собак, яких прихистили й годували жалісливі комунальники. Представники ЗМІ спробували пройти на територію через центральний вхід, але охорона їх не пустила. Тоді двоє мас-медійників зайшли через бічний прохід, там і стався інцидент з посадовцем.

«Українці себе так не називають»

Постраждалий – фотокореспондент інформаційного порталу «Перший Криворізький» Микола Чирва – розповідає: чоловік, який раніше представився заступником начальника охорони, підійшов до них із колегою Кирилом Кризалісом, став ображати, а потім сказав фразу «Ти дивись, як ви, хохли, ох…ли». На запитання журналіста «А ти що, росіянин?» пролунала відповідь «Так, росіянин», потім – удар в обличчя.

Пролунала фраза в нецензурній формі зі словом «хохли»… Після того, як він мене ударив, він погрожував, мовляв, у нього «є зв’язки в поліції»

«Ми зайшли на територію збоку від будівлі абсолютно спокійно, не перелазили через жодні загорожі. Вже майже дійшли до того місця, де скидали собак, аж цей чоловік почав качати права: мовляв, це закрита територія, тут перебувати не можна, – звертався в нецензурній формі. Я показав йому посвідчення. Але він і далі нас ображав. У мого товариша була ввімкнута камера. І тоді пролунала фраза в нецензурній формі зі словом «хохли»… Після того, як він мене ударив, конфлікт у діалогах продовжувався. Він мені погрожував, мовляв, у нього «є зв’язки в поліції», «зараз тебе пов’яжуть»… Підґрунтям для конфлікту, агресії, як я зрозумів, було саме оце «хохли». Це презирливе слово, яким українців називають наші найближчі сусіди, українці себе так не називають», – розповів Радіо Свобода Микола Чирва.

Наразі медики діагностували в потерпілого ушкодження ока. Журналіст Кирило Кризаліс оприлюднив відео того, що сталось.

«Виконував завдання не пропускати»

У КП «Швидкісний трамвай» Криворізької міськради напад на журналіста на їхній території офіційно не коментують. У четвер на підприємстві тільки підтвердили: співробітника, причетного до інциденту, звільнили з роботи за власним бажанням.

Сам екс-посадовець служби охорони Юрій Островський своєї провини не визнає і зазначає, що свідомо спровокував конфлікт, аби перешкодити невідомим особам потрапити на територію стратегічно важливого об’єкту. До того ж, «вказівки від керівництва впускати пресу не було».

Як розповів колишній комунальник у коментарі Радіо Свобода, слово «хохли» він використав не для того, щоб когось образити, а журналіста – не бив.

«Зрозумійте, ми охорона і в нас є певні обов’язки, адже «Швидкісний трамвай», депо – це територія підвищеної небезпеки. Інтерв’ю пресі ми давали, пояснення давали, тому перешкоджання пресі з нашого боку не було. Та картинка, що крутиться в інтернеті, – вирвана з контексту. Хлопцям просто потрібна була сенсація. Я обходив пости й побачив уже на території двох незнайомих молодих людей із рюкзаками. Те, що я бачив їх раніше з пресою, нічого не означає. Вони пройшли на територію, оминувши два КПП, тобто незаконно. У мене не було іншого способу їх зупинити, як тільки спровокувати конфлікт. Я не відчуваю себе винним. Є завдання забезпечення безпеки людей, завдання безпеки інфраструктури міста, і я його виконав», – сказав Радіо Свобода Юрій Островський.

Він також заявив, що в конфлікті не було національного підґрунтя.

Що стосується моєї фрази «Я росіянин»: ні, я – українець. Мої батьки – з Чернігівської області

«Що стосується моєї фрази «Я росіянин»: ні, я – українець. Мої батьки – з Чернігівської області, це навіть доводити не треба. Але вони обізвали мене «сепаратистом», цього на кадрах немає, вони це вирізали і не покажуть. Те, що я назвав людину «хохол», то, думаю, тут нічого образливого немає. Ми себе так називаємо, і я себе так можу назвати. Я згоден, я погарячкував. Але у мене було завдання – затримати, не пропустити, як вийшло, то вже вийшло. Це був не удар, це був поштовх. Він нахилився в мій бік. Я визнаю, що торкнувся до нього, але це був не кулак, а відкрита долоня», – сказав екс-посадовець.

«ЗУБР»: «рускомірський» чи «для допомоги правоохоронцям»?

Конфлікт між комунальником та журналістом отримав резонанс у соціальних мережах. Депутат Криворізької міськради Микола Колесник на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що підозрюваний у нападі є очільником проросійської організації «ЗУБР».

«Ще у друзях ФБ, у себе, пошукайте. Такий собі підрозділ, рускомірський», – написав Микола Колесник.

Водночас у коментарі Радіо Свобода Юрій Островський ці звинувачення відкинув, заявивши, що очолюваний ним «Спецпідрозділ сприяння поліції «ЗУБР» є громадською організацією, створеною ще 7 років тому, і вона «допомагає правоохоронцям в забезпеченні громадського порядку на волонтерських засадах».

«Це робилось для України, для Кривого Рогу. Це можуть підтвердити і в поліції, з якою ми співпрацювали», – сказав Юрій Островський.

«Відеовибачення» – фейк?

Між тим на сторінці у фейсбуці, названій «Команда Костянтина Усова», у четвер оприлюднене відео, на якому, як стверджується у тексті, – Юрій Островський.

Знятий на відео чоловік у досить дивній позі й зі слідами побиття на обличчі вибачається «перед народом України» і каже, що «поважає гідність українців».

Справжність відео поки не підтвердили ані народний депутат Костянтин Усов (фракція «Блоку Петра Порошенка»), ані екс-комунальник Юрій Островський.

Відкрита справа, журналісти вимагають ще одну

Поліція Кривого Рогу через напад на журналіста відкрила провадження за статтею 125 Кримінального кодексу – легкі тілесні ушкодження. Правоохоронці не виключають, що згодом її перекваліфікують на більш тяжку статтю.

Уже проведена низка слідчих дій, за результатами яких справа може бути перекваліфікована на статтю 171 Кримінального кодексу

«Уже проведена низка слідчих дій, за результатами яких справа може бути перекваліфікована на статтю 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)», – сказали Радіо Свобода в поліції.

Водночас редакція інформаційного порталу «Перший Криворізький» заявила, що розцінює інцидент «як перешкоджання журналістській діяльності», і звернулась до СБУ. У словах і діях нападника редакція вбачає «елемент розпалювання національної ворожнечі (стаття 161 Кримінального кодексу України)».

«Журналісти – не мішень!»

Через інцидент у Кривому Розі голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що «відсутність належних покарань за попередні атаки заохочують «культуру розборок» з журналістами, які мають сміливість ставити незручні питання».

Менш ніж два тижні тому у Кривому Розі працівники ЗМІ виходили на акцію «Журналісти – не мішень!» на підтримку тяжко пораненого на військових навчаннях місцевого телеоператора В’ячеслава Волка та інших працівників мас-медіа, чиї права порушуються під час виконання службових обов’язків.