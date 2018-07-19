Кривий Ріг: посадовець, причетний до конфлікту з журналістом, звільнений з роботи

Посадовець комунального підприємства «Швидкісний трамвай» Юрій Островський у Кривому Розі, причетний до конфлікту з журналістом, звільнений з роботи. Інформацію про це Радіо Свобода в четвер підтвердив сам Островський.

За його словами, досі він обіймав посаду заступника служби охорони підприємства, але в четвер написав заяву на звільнення за власним бажанням. Як уточнив Юрій Островський, йому «запропонували так зробити».

Водночас, за словами екс-посадовця, він не визнає себе винним у конфлікті й не вважає, що інцидент мав національне підґрунтя. Він повідомив, що свідомо спровокував конфлікт, аби «перешкодити невідомим особам потрапити на територію стратегічно важливого об’єкту». Підтвердження того, що це журналісти, зазначив Юрій Островський, у нього не було: зйомку вони вели не на професійну апаратуру, а на мобільні телефони.

«Я ні в чому не винний. Хай навіть провокаційними методами, я відбив напад на об’єкт, проникнення на об’єкт сторонніх осіб. Є завдання забезпечення безпеки людей, завдання безпеки інфраструктури міста, і я його виконав», – сказав Юрій Островський.

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18 липня в Кривому Розі на території комунального підприємства «Швидкісний трамвай» стався напад на фотокореспондента інформаційного порталу «Перший Криворізький» Миколу Чирву, коли той намагався зібрати інформацію про жорстоке поводження з безпритульними собаками на території КП. За попередніми даними, нападником був працівник підприємства, який представився як заступник начальника охорони. За даними очевидців, він припустився грубого висловлювання, вживши слово «хохли», і вдарив журналіста в обличчя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «легкі тілесні ушкодження».

Редакція інформаційного порталу «Перший Криворізький» заявила, що розцінює інцидент «як перешкоджання журналістській діяльності», а також звернулась до СБУ, зазначивши, що «у словах і діях нападника вбачається елемент розпалювання національної ворожнечі (стаття 161 Кримінального кодексу України)».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко з приводу цього інциденту заявив, що відсутність покарань за попередні атаки заохочує «культуру розборок» з журналістами.