Поліція затримала власника маршрутки, в якій загинули 10 людей

Співробітники поліції затримали власника маршрутного автобуса, в якому 20 липня на Житомирщині загинули 10 людей, повідомила 21 липня прес-служба обласного управління поліції.

За даними правоохоронців, вони встановили порушення вимог щодо технічного стану маршрутки.

«Відтак у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу затримано власника транспортного засобу, 41-річного жителя Рівненської області. Слідчо-розушкові заходи тривають», – вказали в поліції.

Досудове розслідування проводиться за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ст. 287 Кримінального кодексу України (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації).

ДТП за участю маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки сталася 20 липня близько 10:40 на 127-му кілометрі траси Київ – Чоп поблизу села Глибочиці Житомирського району. 10 людей загинули, ще 9 були травмовані.

Водій маршрутного автобуса сполученням Київ – Рівне, рухаючись у напрямку Житомира, зіштовхнувся з вантажівкою DAF з напівпричепом.