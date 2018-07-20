ДТП на Житомирщині: серед загиблих є двоє дітей

Унаслідок ДТП на Житомирщині загинули двоє дітей. Раніше повідомлялося про одну дитину.

Як повідомляє прес-служба поліції Житомирської області, серед 10 загиблих є двоє дітей – 2004 і 2010 року народження.

За даними поліції, близько 10:40 на 127 кілометрі траси Київ – Чоп поблизу села Глибочиці Житомирського району сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки, унаслідок чого 10 людей загинули, ще 10 отримали травми, згодом у поліції повідомили про 9 травмованих.

За попередньою інформацією, водій маршрутного автобуса (ймовірно, сполученням Київ – Рівне), рухаючись у напрямку Житомира, зіштовхнувся з вантажівкою DAF з напівпричепом.

Крім того, сьогодні у Києві на Старообухівській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє людей.