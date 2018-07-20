У Києві на Старообухівській трасі сталася ДТП, загинула родина – поліція

У Києві на Старообухівській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє людей, ще двоє поранені.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, три авто зіткнулися, після чого почалося загорання.

За даними поліції, водій одного з авто виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення.

У відомстві додають, що в салоні однієї іномарки загинула родина: батько, мати та неповнолітня дитина, ще двоє потерпілих внаслідок ДТП отримали травми середнього ступеню тяжкості.

Слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Крім того, сьогодні близько 10:40 на 127 кілометрі траси Київ – Чоп поблизу села Глибочиці Житомирського району сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки, унаслідок чого 10 людей загинули, ще 10 отримали травми.

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За попередньою інформацією поліції, водій маршрутного автобуса (ймовірно, сполученням Київ – Рівне), рухаючись у напрямку Житомира, зіштовхнувся з вантажівкою DAF з напівпричепом.