В Україні з 2019 року переобладнані «маршрутки» не будуть працювати – Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляє, що з 2019 року переобладнані «маршрутки» не будуть використовуватися для перевезення пасажирів.

«З 1 січня 2019 року маршрутки, які були переобладнані з вантажних транспортних засобів на пасажирські, не будуть використовуватися для перевезення пасажирів. Такі автобуси будуть евакуйовуватися на штрафні майданчики і потім йтимуть на металобрухт», – сказав міністр.

За його словами, Укртрансбезпека разом із Національною поліцією посилить контроль за ринком, зокрема, до боротьби із нелегальними перевізниками.

Омелян заявляє, що більша частина автобусних перевезень в Україні здійснюється в умовах, які важко назвати комфортними і безпечними для пасажира.

«Середній вік «маршруток» – понад 10 років, автобусів середньої та великої пасажиромісткості – понад 20 років і більше. Частина автобусів, які називаються «маршрутками», переобладнані з вантажних транспортних засобів. Часто такі транспортні засоби не відповідають ані вимогам безпеки, ані вимогам комфорту», – сказав він.

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За даними поліції, близько 10:40 на 127 кілометрі траси Київ – Чоп поблизу села Глибочиці Житомирського району сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки, унаслідок чого 10 людей загинули, ще 10 отримали травми. За попередньою інформацією, водій маршрутного автобуса (ймовірно, сполученням Київ – Рівне), рухаючись у напрямку Житомира, зіштовхнувся з вантажівкою DAF з напівпричепом.