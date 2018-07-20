Рятувальники про ДТП на Житомирщині: серед загиблих – одна дитина

Серед загиблих у ДТП на Житомирщині була дитина, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що ще одна дитина була серед травмованих. Водночас у поліції заявляють про двох постраждалих дітей – дівчинку 2007 року народження та хлопчика «на вигляд 13 років».

Згідно з повідомленням, постраждалих із травмами різного ступеню важкості відвезли до лікарень Житомира.

За даними поліції, близько 10:40 на 127 кілометрі траси Київ – Чоп поблизу села Глибочиці Житомирського району сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки, унаслідок чого 10 людей загинули, ще 10 отримали травми. За попередньою інформацією, водій маршрутного автобуса (ймовірно, сполученням Київ – Рівне), рухаючись у напрямку Житомира, зіштовхнувся з вантажівкою DAF з напівпричепом.