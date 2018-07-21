МВС збільшить число контрольних пунктів на автошляхах України – Яровий

Міністерство внутрішніх справ України збільшить число контрольних пунктів на автошляхах України. Про це 21 липня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий на терміновій селекторній нараді, повідомляє міністерство у мережі Twitter.

Яровий вказав, що наряди поліції, які контролюють рух на дорогах, посилять військовими та автотехнікою Національної гвардії.

«МВС посилить заходи безпеки дорожнього руху та збільшить кількість контрольних пунктів на автошляхах. Це стосується, в першу чергу, трас у напрямку південних регіонів та країн ЄС», – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Лише у двох, найбільш резонансних ДТП, які сталися в Миколаївській та Житомирській областях 20 липня, загинули 15 людей, близько двох десятків були травмовані.