На півдні Ірану стався землетрус

На півдні Ірану, в провінції Гормозган стався землетрус магнітудою 5,7, повідомляють місцеві ЗМІ.

Інформації про постраждалих наразі немає.

За повідомленнями, вранці 22 липня потужні поштовхи відчувалися у місті Руйдар. Це місто має 10 тисяч людей населення і розташоване за 940 кілометрів на південь від столиці Ірану.

Іран має кілька великих сейсмічних розломів на своїй території і часто зазнає землетрусів.

У листопаді минулого року внаслідок землетрусу магнітудою 7,3 на заході Ірану загинули понад 600 людей, тисячі були поранені.