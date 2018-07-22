Землетруси в Ірані: 25 людей поранені

Внаслідок землетрусу на заході Ірану поранені щонайменше 25 людей, повідомляють 22 липня місцеві ЗМІ.

«Станом на зараз ми маємо повідомлення про 25 поранених, на щастя, без загиблих», – заявив державному телебаченню губернатор західної провінції Керманшах Хоушанг Базванд.

Магнітуда поштовхів на заході країни складала 5,9, вони сталися через кілька годин після того, як два землетруси сколихнули провінцію Гормозган на півдні Ірану. За повідомленнями ЗМІ, ці два землетруси магнітудою 4,7 і 5,7 спричинили руйнування будівель у кількох селах, але з людей ніхто не постраждав.

Іран лежить на кількох великих сейсмічних розломах і часто зазнає землетрусів.

У листопаді минулого року внаслідок землетрусу магнітудою 7,3 на заході Ірану загинули понад 600 людей, тисячі були поранені.