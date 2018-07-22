Іран: від землетрусів постраждали щонайменше 128 людей

В Ірані внаслідок трьох землетрусів постраждали щонайменше 128 людей, повідомляє Reuters.

«Землетрус магнітудою 5,9 стався в західному Ірані в неділю, травмувавши щонайменше 128 осіб, через кілька годин після двох землетрусів у провінції Хормозган на півдні», – йдеться у повідомленні.

За словами чиновників, більшість постраждалих отримали медичну допомогу і госпіталізації не потребують.

Раніше повідомлялося про поранення 25 людей в результаті землетрусу в Ірані, інформація про загиблих не надходила.

Іран лежить на кількох великих сейсмічних розломах і часто зазнає землетрусів.

У листопаді минулого року внаслідок землетрусу магнітудою 7,3 на заході Ірану загинули понад 600 людей, тисячі були поранені.