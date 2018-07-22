Верховний суд Пакистану звинуватив армію у ймовірному втручанні у вибори

Верховний суд Пакистану заявив, що розпочав розслідування скарг, поданих суддею, про те, що потужна армія країни маніпулює судовою владою напередодні виборів 25 липня.

Партія «Пакистанська мусульманська ліга – Наваз» (PML-N) ув’язненого екс-прем’єр-міністра Наваза Шарифа вказує на передвиборчі фальсифікації та звинувачує армію у впливі на судову владу, щоб завадити її другому терміну.

Шариф був засуджений до 10 років в’язниці за звинуваченням у корупції. Він був заарештований після повернення в Пакистан 13 липня і оскаржив свій вирок.

Суддя Верховного суду Ісламабада Шаукат Азіз Сіддікі звинуватив шпигунське агентство армії – Міжвідомчу розвідку (ISI) у втручанні у судові справи.

«ISI повною мірою бере участь у спробі маніпулювати судовими процесами», – заявив Сіддікі в своїй промові до адвокатів 21 липня, додавши, що агентство повідомило суду, що не звільнить Шарифа до закінчення виборів.

Шариф відкрито критикував армію, яка відіграє велику роль у внутрішніх і зовнішніх справах Пакистану.

Шариф був звільнений з посади Верховним судом у липні 2017 року за приховування активів за кордоном та інші повідомлення про корупцію. Він заперечує будь-які правопорушення.

Союзники триразового прем’єр-міністра, який був скинутий під час військового перевороту у 1999 році, назвали провадження проти нього політичною вендетою і припустили, що за цим стоїть пакистанська армія.